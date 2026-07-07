Сухие сливки: что это, насколько полезны и как выбрать лучший вариант

Польза сухих сливок в первую очередь связана с удобством: они долго хранятся без холодильника, их легко брать с собой и дозировать. Кроме того, за счёт жиров и углеводов продукт даёт быстрый источник энергии и помогает сделать вкус напитка мягче. Однако эти свойства не стоит путать с выраженной пищевой ценностью: главная роль сухих сливок — вкусовая и практическая, а не лечебная.