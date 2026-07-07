Сухие сливки: что это, насколько полезны и как выбрать лучший вариант

По словам врача‑эндокринолога, диетолога Елены Сюракшиной, сухие сливки — это порошкообразный продукт, который получают путём удаления влаги из жидких сливок либо создают на основе растительных жиров. При добавлении в напиток порошок вновь обретает кремовую текстуру, однако состав у разных вариантов может сильно отличаться.
Выделяют несколько основных видов сухих сливок. Молочные делают из натурального молока или сливок: в них сохраняются молочные жиры, белки и лактоза, а для улучшения свойств могут добавлять стабилизаторы и эмульгаторы. Растительные сливки чаще встречаются в недорогих кофейных смесях: их производят на базе кокосового или пальмового масла, дополняют глюкозным сиропом, ароматизаторами и другими компонентами. Отдельной разновидностью считаются сухие кокосовые сливки — их ценят за растительное происхождение и отсутствие лактозы.
Польза сухих сливок в первую очередь связана с удобством: они долго хранятся без холодильника, их легко брать с собой и дозировать. Кроме того, за счёт жиров и углеводов продукт даёт быстрый источник энергии и помогает сделать вкус напитка мягче. Однако эти свойства не стоит путать с выраженной пищевой ценностью: главная роль сухих сливок — вкусовая и практическая, а не лечебная.
При этом у продукта есть и потенциальные минусы. Высокая калорийность и добавленный сахар могут незаметно увеличивать суточный рацион, а в дешёвых вариантах нередко встречаются гидрогенизированные масла и трансжиры — они способны негативно влиять на обмен веществ и здоровье сердца. Людям с непереносимостью лактозы молочные сливки противопоказаны, а растительные — могут вызывать реакции из‑за кокоса, стабилизаторов или ароматизаторов.
Диетолог подчёркивает: употреблять сухие сливки можно и ежедневно, но умеренно. Оптимально использовать 1−2 чайные ложки 1−2 раза в день в качестве небольшой добавки к напитку. Опасность возникает при регулярном употреблении в больших объёмах — например, в нескольких чашках кофе ежедневно или в составе десертов: так растёт общая калорийность рациона и нагрузка на обменные процессы.
Чтобы выбрать более качественный продукт, стоит обращать внимание на состав: чем короче список ингредиентов, тем лучше. Желательно, чтобы в нём не было добавленного сахара, гидрогенизированных масел и избытка ароматизаторов. Хорошие сливки быстро растворяются в напитке, делают его равномерно кремовым и не оставляют комков или жирной плёнки.
Сухие сливки — удобный продукт, который может стать приятным дополнением к рациону, если подходить к его выбору осознанно и не злоупотреблять количеством.