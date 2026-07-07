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Армрестлер из Крыма взял золото на Всероссийских соревнованиях

Всего состязания собрали 269 спортсменов из 21 региона.

Аметхан Абдураманов из поселка городского типа Молодежное Республики Крым взял золото на Всероссийских соревнованиях по армрестлингу «Памяти Асланбека Еналдиева». Состязания прошли во Владикавказе по госпрограмме «Спорт России», сообщили в аппарате совета министров региона.

Соревнования состоялись 24−28 июня, они собрали 269 спортсменов из 21 региона России. Представитель Крыма Аметхан Абдураманов победил в весовой категории до 85 кг в поединке на правой руке.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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