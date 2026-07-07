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Металлургическая компания из Самарской области нарастила выработку на 13,4%

Специалистам удалось устранить основные потери.

Предприятие «Акрон Металл Ресурс» из Самарской области нарастило выработку на 13,4%, внедрив инструменты бережливого производства федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания занимается переработкой вторсырья, а также поставками металлопроката, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

Компания оптимизировала производство сборочного комплекта барабана металлического для нефтепогружных кабелей. Совместно с экспертами регионального центра компетенций специалисты завода провели диагностику потока и устранили основные потери. На участке навели порядок по системе 5С, внедрили стандартизированные операции и почасовой производственный анализ. Дополнительно там ввели автономное обслуживание оборудования и разработали матрицу компетенций для сотрудников.

Также специалисты перенесли в это помещение листогибочный станок мощностью 63 тонны. Раньше он находился в соседнем цехе, что увеличивало время транспортировки железа. Так, по итогам шести месяцев активной фазы проекта дистанция перемещения материалов сократилась на 21,8%, затраты времени на транспортировку снизились на 5,5%, а выработка на пилотном участке выросла на 13,4%.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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