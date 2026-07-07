Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Парменова отметила 100-летний юбилей в Нижнем Новгороде

Столетний юбилей отпраздновала жительница Ленинского района Нижнего Новгорода, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Александровна Парменова, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Со знаменательной датой именинницу лично поздравил глава районной администрации Сергей Лукоянов, вручив ей памятный подарок.
Лидия Александровна родилась 7 июля 1926 года в Воротынском районе, а в четырехлетнем возрасте вместе с семьей переехала в Горький. В 1943 году, сразу после окончания школы № 96, она устроилась на оборонное предприятие, где в тяжелые военные годы трудилась на благо фронта и выпускала продукцию для нужд армии. За свой самоотверженный труд она удостоена звания «Ветеран Великой Отечественной войны» и награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.
В мирное время, с 1952 года, Лидия Парменова связала свою жизнь с заводом «Красная Этна». Окончив автомеханический техникум, она долгие годы работала инженером-технологом в отделе главного технолога и вышла на заслуженный отдых в 1981 году. Вместе с супругом они воспитали сына Михаила, а позже Лидия Александровна активно занималась воспитанием внука Андрея и ухаживала за любимым садом.
Глава района Сергей Лукоянов подчеркнул, что встреча с такой героической землячкой стала для него одним из самых трогательных моментов. Он отметил, что, несмотря на почтенный возраст, Лидия Александровна сохраняет поразительный оптимизм, радует близких лучезарной улыбкой и пишет замечательные стихи. В ответ на поздравления ветеран поблагодарила гостей за внимание и выразительно прочла стихотворение о Волге собственного сочинения.
Ранее сообщалось, что Аллею памяти героев Великой Отечественной войны открыли в Нижнем Новгороде.