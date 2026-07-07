Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Парменова отметила 100-летний юбилей в Нижнем Новгороде

Лидия Александровна родилась 7 июля 1926 года в Воротынском районе, а в четырехлетнем возрасте вместе с семьей переехала в Горький. В 1943 году, сразу после окончания школы № 96, она устроилась на оборонное предприятие, где в тяжелые военные годы трудилась на благо фронта и выпускала продукцию для нужд армии. За свой самоотверженный труд она удостоена звания «Ветеран Великой Отечественной войны» и награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.