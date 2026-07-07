В Черняховске 17-летняя девушка открыла в себе криминальный талант и за неделю заработала на 10 лет лишения сводобы

Осмыслив всё произошедшее, на следующий день девушка-подросток продолжила пожинать плоды на почве мошенничества. В родном Черняховске она представилась продавцу-консультанту в одном из магазинов сотрудником правоохранительных органов, взяла под этим предлогом его телефон якобы по служебной необходимости, и после того, как молодой человек сообщил ей пароль, совершила через интернет несколько покупок в магазинах Черняховска на общую сумму 5 600 рублей.