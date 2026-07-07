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Мать погибшей в Ачинске девочки нашли в Новосибирске

В ближайшее время её доставят в следственный отдел.

Следователи установили местонахождение 32-летней жительницы Ачинска, пропавшей вместе с пятилетней дочерью 27 июня. Женщину нашли в Новосибирске. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Как рассказали в ведомстве, найти Екатерину удалось при помощи системы видеоаналитики. Женщина попала на одну из камер видеонаблюдения.

Напомним, женщина с дочерью ушла из квартиры на улице Красной Звезды и пропала. Позже тело девочки нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске. Причина смерти устанавливается экспертами.

В ближайшее время женщину доставят в следственный отдел для допроса.

Ранее мы сообщали, что погибшая в Ачинске девочка могла стать жертвой собственной матери.