Мать погибшей в Ачинске девочки нашли в Новосибирске

Следователи установили местонахождение 32-летней жительницы Ачинска, пропавшей вместе с пятилетней дочерью 27 июня. Женщину нашли в Новосибирске. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Как рассказали в ведомстве, найти Екатерину удалось при помощи системы видеоаналитики. Женщина попала на одну из камер видеонаблюдения.
Напомним, женщина с дочерью ушла из квартиры на улице Красной Звезды и пропала. Позже тело девочки нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске. Причина смерти устанавливается экспертами.
В ближайшее время женщину доставят в следственный отдел для допроса.
Ранее мы сообщали, что погибшая в Ачинске девочка могла стать жертвой собственной матери.