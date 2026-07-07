Вместе и навсегда. В чём секрет любви на полвека и дольше?

В мае 2026 года исполнилось бы 60 лет со дня свадьбы Юлии Васильевны и Николая Ивановича Дукмановых из Владимирской области. Увы, супруг не дожил до круглой даты несколько месяцев. Но Юлия Васильевна часто вспоминает, как много лет назад, будучи 14-летней девчонкой, она встретила судьбу. Познакомились они недалеко от школьного двора, где 15-летний Коля козырял новеньким мотоциклом деда. Юлю он катал дольше всех девчонок — пока дед, обнаружив пропажу, не надрал внуку уши прямо при будущей невесте.