Вместе и навсегда. В чём секрет любви на полвека и дольше?

8 июля — российский День семьи, любви и верности. И этот праздник — не про розовые надувные сердечки. Всё сложнее: он про умение быть друг другу опорой в горе и в радости. Nn.aif.ru собрал истории пар, которые вместе полвека и больше, и попробовал выведать их секреты прочной семьи.
Супруги-коллеги.
История семьи рязанских врачей Юдиных началась в 1972 году. Четыре года назад, когда семье Нины и Владимира исполнилось полвека, золотой юбилей Юдины отметили во Дворце торжеств — вспомнили, как ещё студентами расписывались в рязанском ЗАГСе.
Познакомились они в вузе — учились в одной группе в Рязанском медицинском институте имени академика Павлова. Одногруппница сразу приглянулась Владимиру, а вот Нину подтолкнул к судьбоносному решению младший брат. 13-летний мальчик попал в больницу, а однокурсник сестры помогал в этой ситуации обеспокоенной Нине. И тогда брат сказал: «Вот бы Нине такого жениха!».
Вскоре Владимир и Нина расписались. И пронесли свою любовь через долгие десятилетия. Как всё успевали, сказать трудно: оба стали оперирующими хирургами, оба не жалели ни сил, ни времени на любимой работе.
Нина Владимировна работала акушером-гинекологом, Владимир Александрович освоил разные направления — в его арсенале сертификаты хирурга, детского хирурга, травматолога-ортопеда, колопроктолога, пластического хирурга, челюстно-лицевого хирурга. К тому же Владимир Юдин — профессор, доктор медицинских наук, Почётный гражданин Рязанской области. И, кстати, Юдины — заслуженные врачи РФ.
Но заслуги пришли позже, а начинала молодая семья скромно — приходилось жить в общежитии, на съёмных квартирах, вместе с двумя детьми ютиться в крохотных комнатушках. Но всё это их не смущало. «Счастье не зависит от бытовых условий. Неважно, где ты живёшь, важно — с кем и насколько человек, который рядом, тебя понимает», — говорит Нина Владимировна.
Конечно, дома разговоры двух коллег о работе никогда не прекращались, сын даже расстраивался. Но потом и Иван пошёл по стопам папы и мамы, стал врачом. Сейчас он служит на СВО, награждён Почётной грамотой Минздрава России, медалью «За отвагу», медалью «За спасение погибавших».
Дочка выбрала другую стезю — она всегда увлекалась иностранными языками. Сейчас Юдины — четырежды бабушка и дедушка, продолжают работать и помогать людям. «Человеку необходимо ежедневно работать над собой, к чему-то стремиться, развиваться, интересоваться новым», — убеждены супруги Юдины.
Ежедневный выбор.
50 и 70 лет — такие юбилеи совместной жизни дано встретить не каждой супружеской паре. В Ярославской области сразу две семьи доказали, что любовь — работа, терпение и ежедневный выбор быть вместе.
Будущие супруги Людмила Ивановна и Александр Николаевич Шаплыгины из Ярославля встретились в 1974 году. Их история началась на проводах в армию одноклассника Людмилы. Никто тогда не сказал: «Это судьба». Просто оказались рядом — и не разошлись.
Людмила Ивановна работала бухгалтером, воспитателем, заведующей магазином. Сейчас на пенсии, но до сих пор женщина активна — поёт в ансамбле «Яблонька». Александр Николаевич — токарь и тракторист колхоза «Смена». За его плечами — бесчисленные посевные и уборочные, тяжёлый труд от темна до темна.
Супруги воспитали пятерых детей. Теперь внуки подрастают, а семья становится только крепче.
«Мы и не думали, что это на всю жизнь. Просто шли вместе, и всё», — говорят про свой брак Шаплыгины.
«Они всегда учат нас, что семья — основа основ, что надо быть рядом не только в счастливые моменты, но и в самые непростые. Они сами всю жизнь показывали это своим примером — плечом к плечу, как настоящая крепость, оберегая родных и близких», — говорят дети.
70 лет вместе отметили Владимир Васильевич и Галина Владимировна Поповы из Некоузского района Ярославской области. Благодатная годовщина — так называют подобную дату.
Владимир Васильевич и Галина Владимировна вспоминают свою жизнь с улыбкой. Они много трудились, растили детей, а теперь радуются успехам внуков и правнуков: «Наша юношеская любовь, родившаяся 70 лет назад, никуда не ушла — она переросла в глубокое уважение, ежедневную заботу и взаимопонимание. Наверно, в этом секрет нашего счастья».
«Миритесь до заката!».
В мае 2026 года исполнилось бы 60 лет со дня свадьбы Юлии Васильевны и Николая Ивановича Дукмановых из Владимирской области. Увы, супруг не дожил до круглой даты несколько месяцев. Но Юлия Васильевна часто вспоминает, как много лет назад, будучи 14-летней девчонкой, она встретила судьбу. Познакомились они недалеко от школьного двора, где 15-летний Коля козырял новеньким мотоциклом деда. Юлю он катал дольше всех девчонок — пока дед, обнаружив пропажу, не надрал внуку уши прямо при будущей невесте.
Потом были вечерние прогулки с охапками сирени, каждодневные письма в армию. Сыграли скромную свадьбу, появились две дочки.
Юлия Васильевна признаётся: не всё шло гладко, бывали и ссоры. Но мудрая супруга старалась закончить их, уступить мужу, пока не сядет солнце. И не зря говорят, что утро вечера мудренее, потому что наутро Николай уже сам извинялся перед женой, если был не прав. В таких уступках в нужный момент Юлия Васильевна и видит залог долгой семейной жизни.
В прошлом году у Николая Ивановича случился инсульт, через несколько месяцев его не стало. Сейчас, когда дочери привозят маму на папину могилу, перед уходом она всегда произносит: «Вот и повидались с тобой, Коленька, до заката».
«10 минут не вижу — уже волнуюсь».
Прожить душа в душу полвека можно не только в первом браке. Николай Николаевич и Татьяна Ивановна Грицковы из города Кулебаки Нижегородской области знакомы с детства: жили в одном доме, учились в одном классе. Николаю нравилась симпатичная одноклассница. Но после школы Татьяна вышла замуж за другого и уехала. Потом рано овдовела, осталась с сыном на руках и вернулась в родительский дом.
«Николай был свободен и стал приходить в гости вроде как к моему брату, — вспоминает Татьяна Ивановна. — Начали общаться. Потом Коля предложил жить вместе. Не сразу согласилась — мне важно было, сложатся ли у него отношения с моим сыном. Поладили мои мужчины, так мы и стали семьёй».
Николай и Татьяна Грицковы поженились 20 мая 1976 года. Жили всегда скромно: работали, занимались домашними делами, растили детей — у Грицковых потом родился ещё один сын.
«За 50 лет и не поругались серьёзно ни разу — некогда! Коля молчун, а я эмоциональная. Ворчу — он уйдёт в другую комнату, пока остыну. И сын наш в своей семье такой же, — продолжает Татьяна Ивановна. — Наш секрет — в поиске компромиссов. Любую проблему можно решить, договорившись со второй половиной».
Жизни друг без друга Грицковы не представляют. Конечно, с годами здоровье у супругов лучше не становится, приходится иногда поволноваться из-за самочувствия. «Полвека вместе, а я 10 минут его не вижу — и волнуюсь, даже если Коля в соседней комнате сидит. Даст бог, ещё поживём», — завершает разговор Татьяна Грицкова.
Важен фундамент.
А что думают о прочной семье нынешние молодые люди? Есть ли среди них будущие супруги на полвека и больше? Вот что рассказывает о научных исследованиях молодёжной среды кандидат социологических наук Алина Янак (Нижний Новгород):
"По сути, первое и главное, что есть в нашей жизни, — это семья. Сначала — та, в которой мы рождаемся, затем — та, которую создаём. В семье мы получаем безопасность, защиту, заботу, социальный статус, базовые знания, развитие и толчок для формирования личности. Семья удовлетворяет потребности человека в любви, принадлежности, самоидентификации, принятии и поддержке.
Несмотря на разные толки, семья продолжает быть важнейшей ценностью для современной молодёжи. Опросы студентов, которые мы ведём с 2024 года, показывают: более 90% молодых людей планируют создание семьи и рождение детей. И мотивы принятия решения о создании семьи прочно связаны с крепкими отношениями с партнёром.
Трендом в последнее время стал запрос на симметрию семейных ролей мужчины и женщины: равный вклад в домашние дела и родительство, вовлечённое отцовство. Поэтому поддержка браков, сохранности пары приобретают особую востребованность и ценность.
Более того, среди работающей молодёжи распространено мнение, что уверенность в партнёре — главное условие для планирования и рождения детей. Только потом идут финансовый и жилищный факторы".