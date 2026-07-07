Ломбарды Воронежской области в 2025 году выдали займы на 3 млрд рублей

В 2025 году жители Воронежской области оформили в ломбардах 180 тыс. договоров займа под залог — на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Сумма выдачи превысила 3 млрд руб. — прирост составил 31%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.