В Пензе прошел интенсив для специалистов по работе с ветеранами СВО

Образовательный интенсив Российского общества «Знание» для специалистов, работающих с ветеранами спецоперации и членами их семей, прошел в Пензе, сообщили в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона. Мероприятие организовали по национальному проекту «Семья».
Интенсив прошел в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский». Спикеры ознакомили участников с социально-психологическими особенностями участников СВО, кризисными состояниями ветеранов боевых действий и их близких, а также с инструментами профилактики профессионального выгорания специалистов.
«Благодаря семинару мы смогли лично встретиться, познакомиться и обсудить особенности и сложности нашей работы. А в живом общении это особенно ценно: можно услышать о проблемах коллег, почувствовать общий настрой, понять, с какими вызовами сталкиваются специалисты в разных учреждениях», — отметил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.