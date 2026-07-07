В Татарстане нашли краснокнижного северного кожана и редкую сибирскую птицу

Сразу две редкие находки порадовали специалистов, наблюдающих за фауной Татарстана. В государственном природном заказнике «Балтасинский» прямо в подсобном помещении жилого дома была обнаружена летучая мышь — северный кожан. Этот вид занесён в Красную книгу Республики Татарстан и встречается крайне редко, что делает его обнаружение значимым событием для биологов региона.
Практически одновременно приятный сюрприз преподнесли и сотрудники государственного природного заказника «Степной» имени А. И. Щеповских. Им удалось запечатлеть сибирского урагуса — редкую залётную птицу размером от 16 до 19 сантиметров. Для этих мест появление такой птицы — явление необычное, и орнитологи уже начали изучать обстоятельства её визита.
Обе находки подтверждают богатство и разнообразие природы Татарстана, а также важность сохранения охраняемых природных территорий, где даже вблизи человеческого жилья можно встретить представителей редчайших видов.