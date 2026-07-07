В Татарстане нашли краснокнижного северного кожана и редкую сибирскую птицу

Практически одновременно приятный сюрприз преподнесли и сотрудники государственного природного заказника «Степной» имени А. И. Щеповских. Им удалось запечатлеть сибирского урагуса — редкую залётную птицу размером от 16 до 19 сантиметров. Для этих мест появление такой птицы — явление необычное, и орнитологи уже начали изучать обстоятельства её визита.