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В Татарстане нашли краснокнижного северного кожана и редкую сибирскую птицу

В заказниках Татарстана зафиксированы редкие находки. В Балтасинском районе в подсобке жилого дома обнаружили северного кожана — летучую мышь, занесённую в Красную книгу республики.

Источник: Аргументы и факты

Сразу две редкие находки порадовали специалистов, наблюдающих за фауной Татарстана. В государственном природном заказнике «Балтасинский» прямо в подсобном помещении жилого дома была обнаружена летучая мышь — северный кожан. Этот вид занесён в Красную книгу Республики Татарстан и встречается крайне редко, что делает его обнаружение значимым событием для биологов региона.

Практически одновременно приятный сюрприз преподнесли и сотрудники государственного природного заказника «Степной» имени А. И. Щеповских. Им удалось запечатлеть сибирского урагуса — редкую залётную птицу размером от 16 до 19 сантиметров. Для этих мест появление такой птицы — явление необычное, и орнитологи уже начали изучать обстоятельства её визита.

Обе находки подтверждают богатство и разнообразие природы Татарстана, а также важность сохранения охраняемых природных территорий, где даже вблизи человеческого жилья можно встретить представителей редчайших видов.