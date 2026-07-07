Психолог рассказала, можно ли рассказывать друзьям об изменах их партнеров

«Я в шоке от того, что человек на полном серьезе считает, что он хороший друг. Хороший друг от просто приятеля отличается тем, что он скажет тебе правду. Когда я узнала, что бывший муж моей лучшей подруги годами ей изменял, я была готова его убить. Она, как истинная жертва стокгольмского синдрома, рассматривала варианты ''не уходить, чтобы не рушить семью'', ''не разводиться, попытаться простить, может, я виновата во всем сама''. Я месяц начинала диалог с вопроса ''Ты подала заявление? '' и была готова за руку с ней сходить в загс, лишь бы она больше никогда не пересекалась с этим конченным человеком, который нанес ей столько травм. Это был не ее выбор, а последствия шока и тяжелейшей травмы, и я была бы экстра плохой подругой, если бы выбрала позицию ''это не мое дело''. У меня даже вопроса не стоит, должна ли я рассказывать какую-то ужасную правду человеку, которого люблю, если она напрямую влияет на его жизнь — это само собой разумеющееся, иначе вся эта дружба не имеет смысла. Меня поражает, насколько остаться “хорошей” важнее, чем быть настоящим другом»;