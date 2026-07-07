Психолог рассказала, можно ли рассказывать друзьям об изменах их партнеров

Пользовательница X/Twitter под ником @realiserealeye опубликовала пост, в котором призналась, что не стала рассказывать подруге о том, что ей изменил ее партнер. "Прошло лет пять с того момента, живут душа в душу, — написала девушка, добавив, что в ее ситуации ''лучше было промолчать'', а не раскрывать ''секрет'' парня ее подруги.
Несмотря на честность авторки поста, комментаторы разделились на два лагеря. Одни посчитали, что «с такими друзьями и врагов не надо» и девушка поступила неправильно, оставив подругу в неведении. Другие же отметили, что судить о ситуации без контекста сложно, а решать, говорить ли друзьям об измене их партнеров или нет, нужно осторожно:
«Меня пугают такие люди. Я молюсь, чтобы их вообще не было в моем окружении. Это же натуральные гады: подруге изменяют, а ей ок, считает себя идеальной подругой. Это те подруги, что молчат о домогательствах к детям, молчат о избиении стариков и прочем. Просто ангел во плоти»;
«И ты права! Не твой мир, не твои отношения! Я знал, что отец моего лучшего друга изменяет его матери, но я молчал! И семья сохранилась. И я рад, что держал язык за зубами!»;
«Я в шоке от того, что человек на полном серьезе считает, что он хороший друг. Хороший друг от просто приятеля отличается тем, что он скажет тебе правду. Когда я узнала, что бывший муж моей лучшей подруги годами ей изменял, я была готова его убить. Она, как истинная жертва стокгольмского синдрома, рассматривала варианты ''не уходить, чтобы не рушить семью'', ''не разводиться, попытаться простить, может, я виновата во всем сама''. Я месяц начинала диалог с вопроса ''Ты подала заявление? '' и была готова за руку с ней сходить в загс, лишь бы она больше никогда не пересекалась с этим конченным человеком, который нанес ей столько травм. Это был не ее выбор, а последствия шока и тяжелейшей травмы, и я была бы экстра плохой подругой, если бы выбрала позицию ''это не мое дело''. У меня даже вопроса не стоит, должна ли я рассказывать какую-то ужасную правду человеку, которого люблю, если она напрямую влияет на его жизнь — это само собой разумеющееся, иначе вся эта дружба не имеет смысла. Меня поражает, насколько остаться “хорошей” важнее, чем быть настоящим другом»;
«Я бы тоже сейчас не сказала, а когда-то сказала, и так потеряла подругу. Она с тем парнем рассталась, но и из моей жизни она тоже исчезла, просто почти прекратила общение. Поэтому кто бы кому ни изменял, это не мое дело»;
«Боже упаси встретить хоть одну подобную женщину на своем пути»;
«Когда-то давно в нашей компании была пара, собирались пожениться. Он привел в общую компанию другую девушку. Параллельно выяснилось, что у другой от него ребенок. Я рассказала будущей жене, она ответила, что женится-то он на ней, а не на той, ''другой''. 20 лет живут, двое детей, за ручку до сих пор ходят».
В ответ своим критикам авторка поста заявила, что она решила промолчать об измене, потому что не может «взять на себя ответственность за чужую жизнь и судьбу». Она также уточнила, что бойфренд ее подруги изменил партнерше с коллегой по работе, а сама девушка узнала об этом от их общего знакомого. «Мой основной посыл был в том, что разные ситуации в жизни бывают и не все так однобоко, как видят многие», — сказала блогерша, добавив, что ее подруга «счастлива в этих отношениях».
Что делать, если вы узнали об измене партнера друга или подруги
Ирина Цветкова, Психолог, КПТ- и схематерапевт, специалист онлайн-института психологии и коучинга «Психодемия».
Что мы чувствуем, когда близкому изменяют
Когда человек узнает об измене партнера своего друга или подруги, он оказывается в странном и очень неудобном положении. Измена произошла не в его паре, отношения принадлежат не ему, решение принимать тоже не ему, но знание уже появилось, и теперь его невозможно просто убрать из головы. Внутри поднимается злость, растерянность, желание защитить близкого человека, страх разрушить дружбу и неприятное ощущение, что молчание будто делает вас частью этой истории.
Важно понять, какую роль вы готовы занять, где проходят границы вашей ответственности и что на самом деле будет заботой, а что — попыткой поскорее избавиться от собственного напряжения.
Первая реакция зачастую сразу направлена на активные действия — хочется предупредить друга, защитить, вернуть ему контроль над происходящим, не дать остаться в положении человека, которого обманывают. Когда близкому человеку потенциально причиняют боль, трудно стоять в стороне и делать вид, что вас это не касается.
Но сила этого импульса легко спутывает заботу с другими переживаниями: злостью на партнера, личным опытом предательства, потребностью восстановить справедливость или страхом оказаться «плохим другом», если промолчать.
Как поступить правильно, если узнали об измене близкому
Понять, что именно произошло и что вы ощущаете.
Сперва, как только вы узнали об измене, лучше всего взять паузу, отойти от эмоционального потрясения и посмотреть на ситуацию точнее. Что именно вы знаете? Вы видели факт своими глазами, услышали признание, получили косвенные признаки или стали слушателем чужого пересказа?
Одно дело — знать о продолжающемся обмане, другое — строить выводы на слухах, двусмысленной переписке, случайной сцене или словах человека, чьи мотивы вам не до конца понятны. В таких разговорах ошибки обходятся дорого, одна фраза может изменить то, как человек видит свои отношения, даже если позже выяснится, что информация была неполной или неверно понятой.
Рассчитать свои ценности.
Далее будет полезно обратиться к «внутреннему компасу» своих ценностей. Например, ваша ценность заключается в честности и верности дружбе, и тогда не хочется оставлять близкого человека в неведении, если его обманывают. Или же вам важна в данный момент бережность, уважение к его самостоятельности и ответственность за то, что случится после ваших слов.
Стоит спросить себя прямо: каким человеком мне важно быть сейчас — честным, деликатным, защищающим, осторожным, справедливым? И можно ли найти форму, в которой честность не станет жестокостью, а деликатность не превратится в участие в молчании?
Если опереться только на честность, легко ударить правдой так, что человеку станет не яснее, а больнее. Если спрятаться только за невмешательство, можно спутать уважение к границам и боязнь трудного разговора.
Говорить или молчать.
Говорить обычно стоит, когда информация достаточно надежна, а молчание способно навредить. Например, если речь идет не о слухе, а о продолжающемся обмане, рискованном сексуальном поведении, финансовых последствиях, манипуляции или моменте, когда друг принимает важные решения, не зная существенного факта.
Например, вступает в брак, планирует ребенка, переезжает, берет ипотеку, вкладывает деньги, отказывается от работы или строит будущее с человеком, который скрывает от него то, что напрямую влияет на этот выбор. Тогда вопрос касается уже не только личной жизни пары, но и безопасности, здоровья, доверия и права человека понимать, с кем и на каких условиях он находится в отношениях.
Говорить уместно и тогда, когда друг сам прямо спрашивает, просит быть честным или раньше уже говорил, что хотел бы знать правду в подобной ситуации.
Люди по-разному относятся к знанию об измене: кто-то действительно предпочел бы не знать о единичном эпизоде, а для кого-то сокрытие со стороны близких переживалось бы как второе предательство после самой измены.
Дружба не дает автоматического права вторгаться в интимную жизнь, но она все же создает доверие. Если человек просил не скрывать от него значимые вещи, сознательно оставлять его в неведении становится гораздо сложнее.
Как сказать близкому, что ему или ей изменяют
Если вы решили говорить, важно не только что вы будете говорить, но и каким образом. Разговор с нажимом, подробностями, моральным превосходством и ожиданием немедленного решения редко помогает. Лучше говорить так, чтобы у человека оставалось пространство для собственной реакции, а вы не превращались в судью его отношений.
Например: «Мне тяжело это говорить, и я долго думал, имею ли право вмешиваться, но я узнал вещь, которая может быть для тебя важной. Я не хочу решать за тебя, что с этим делать, но мне было бы нечестно скрывать это от тебя». В такой форме есть честность, но нет давления срочно расставаться, верить вам на слово или принимать решение в состоянии шока.
В некоторых случаях начать можно с разговора с тем, кто изменил, особенно если вы знаете этого человека лично.
Такой вариант подходит не всегда: он может привести к давлению, манипуляции или попытке втянуть вас в сохранение тайны. Но если нет риска агрессии, мести или вреда для вашего друга, можно спокойно обозначить свою границу: «Я знаю о происходящем и считаю, что твой партнер имеет право знать. Я не хочу становиться хранителем этой тайны».
Это дает человеку шанс самому взять ответственность за свой поступок, хотя строить все решение только на надежде, что он поступит честно, рискованно. Если в ответ начинаются уговоры, обвинения, просьбы «не разрушать жизнь» или попытки сделать вас ответственным за чужую измену, вас уже пытаются сделать соучастником этой тайны.
Молчание не всегда равно предательству
Молчание является нормальным решением, если информация ненадежна, строится на догадках, если друг ранее прямо говорил, что предпочитает «сладкую ложь», или если эти отношения уже завершены и сообщение принесёт человеку только новую боль.
С давней изменой все еще более неоднозначно. Сам факт прошлого обмана не становится неважным только потому, что прошло время, но перед разговором стоит понять, зачем эта правда нужна сейчас. Она поможет другу лучше понять свои отношения и решения, которые он принимает сегодня?
Защитит его от повторяющегося обмана, риска для здоровья или серьезных последствий? Или это будет болезненная информация, которая уже ничего не меняет, но заново ранит человека?
Рассказ о прошлом иногда помогает человеку наконец собрать картину, которую от него долго скрывали. А иногда приносит запоздалую боль, не давая ни защиты, ни ясности, ни возможности что-либо изменить.
Молчание или отсрочка разговора могут быть разумны и тогда, когда прямое раскрытие способно поставить друга в более уязвимое положение. Например, если в отношениях уже есть насилие, контроль, угрозы, финансовая зависимость или сильное эмоциональное давление, новость об измене может стать не началом честного разговора, а поводом для агрессии, обвинений или мести.
В такой ситуации важно думать не только о правде, но и о том, что произойдет с человеком после того, как он её узнает: будет ли он в безопасности, есть ли у него поддержка, сможет ли он уйти или хотя бы не остаться один на один с партнером, который имеет склонность реагировать опасно.
Что делать, если друг догадывается об измене партнера
Бывает, что друг как будто догадывается, но не готов знать явно. Он задает непрямые вопросы, проверяет реакции, говорит о тревоге обрывками, а потом отступает, потому что прямое знание потребует решений. Резкое раскрытие всех деталей ускорит его внутренний процесс силой, но не факт, что поможет.
Бережнее бывает оставаться рядом с его сомнениями: «Похоже, тебя что-то тревожит в этих отношениях. Я готов поговорить, если ты захочешь». Но уважение к темпу человека не должно превращаться в подыгрывание обману. Если друг спрашивает прямо, просит честного ответа или от молчания зависит его безопасность, фраза «он пока не готов» может стать оправданием собственного избегания.
Помимо прочего, перед любым решением стоит честно посмотреть на свою личную мотивацию. Если внутри есть давняя неприязнь к партнеру друга, ревность, желание доказать, что вы «с самого начала были правы», потребность стать спасателем или укрепить собственную значимость в дружбе, рассказ легко маскируется под заботу, хотя внутри работает совсем другой мотив. Задайте себе вопросы:
- Я хочу помочь другу или избавиться от своего напряжения?
- Готов ли я быть рядом после разговора, если он не поступит так, как мне кажется правильным?
- Смогу ли я выдержать, что он не поверит, разозлится, останется с партнером, простит, уйдет и вернется или попросит больше не поднимать эту тему?
Самое трудное — признать, что правда не дает контроля над дальнейшим выбором друга. Он вправе злиться, отрицать, оправдывать партнера, продолжать отношения, дистанцироваться или поблагодарить только спустя время. Когда под угрозой оказывается значимая связь, человек не всегда выбирает то, что со стороны кажется логичным. Он выбирает то, что пока способен выдержать.
Забота о взрослом человеке не равна управлению его решениями. Можно дать информацию, предложить поддержку, обозначить свои границы, но нельзя прожить за него страх одиночества, надежду, зависимость, амбивалентность и готовность видеть реальность.
Для дружбы такая история тоже оставляет след. Если вы говорите, часть боли друга на время может оказаться направлена на вас просто потому, что именно вы принесли новость. Если молчите, внутри накапливается напряжение: становится труднее сидеть с этой парой за одним столом, слушать разговоры о будущем и делать вид, что вы ничего не знаете.
Подводя итог, перед выбором «говорить, или не говорить» стоит проверить несколько вещей:
- что я действительно знаю?
- кого и от чего хочу защитить?
- не использую ли я правду как способ снять собственное напряжение?
- не называю ли я невмешательство уважением, когда на самом деле боюсь конфликта?
- есть ли риск для здоровья или безопасности?
- смогу ли я поддерживать друга после того, как информация станет известна?
Важно понимать, что нет универсального ответа, как и не существует одинаковой дружбы. Самое честное решение обычно рождается не из первого эмоционального порыва, а из паузы, в которой человек успевает проверить свои мотивы и выбрать действие, за которое сможет потом нести ответственность.