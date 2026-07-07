Глава СК потребовал отчет по делу о нарушении прав ветерана боевых действий

Ранее в СМИ появилась информация о том, что врач-терапевт ростовской поликлиники, который также является ветераном боевых действий, на протяжении длительного времени не может получить положенное ему жилье. При этом в публикациях отметили, что проблема не разрешилась даже после возбуждения дела.