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Синоптик рассказал, сколько в Москве будет идти дождь

Леус: осадки в Москве ожидаются в течение ближайших 12−13 дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Осадки ожидаются в Москве в течение ближайших 12−13 дней, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«С начала месяца сегодня уже третий день с дождями, а по прогнозу осадки той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12−13 дней. Конечно, это не значит, что дожди будут непрерывными, но отмечать их будут ежедневно», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что кратковременных дождей не избежать, поскольку в середине этой недели на погоду столичного региона начнет влиять передняя часть следующего циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики. Кроме того, дневной максимум слегка превысит 20-градусную отметку.