Гендиректора калининградской компании будут судить за уклонение от налогов на 419 млн рублей

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Золотая комета». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более 419 миллионов рублей. По версии следствия, с января 2019 по март 2022 года обвиняемый незаконно применял упрощённую систему налогообложения. Для этого…