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Гендиректора калининградской компании будут судить за уклонение от налогов на 419 млн рублей

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Золотая комета». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более 419 миллионов рублей. По версии следствия, с января 2019 по март 2022 года обвиняемый незаконно применял упрощённую систему налогообложения. Для этого…

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Золотая комета». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более 419 миллионов рублей.

По версии следствия, с января 2019 по март 2022 года обвиняемый незаконно применял упрощённую систему налогообложения. Для этого он дробил бизнес по продаже бытовой химии и косметических товаров, включая в цепочку аффилированные и подконтрольные организации и предпринимателей.

В результате сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость превысила 419 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда. Прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании ущерба в бюджет. В обеспечение иска наложен запрет регистрационных действий на 59 объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.

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