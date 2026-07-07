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Золото и бронзу завоевали нижегородцы на Кубке ПФО по пожарно-спасательному спорту

Победа была достигнута в личном зачете.

Сборная Главного управления МЧС России по Нижегородской области заняла третье место на межрегиональных соревнованиях в Чувашии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Чебоксарах завершилась напряженная борьба за Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России среди регионов Приволжского федерального округа. В общекомандном зачете нижегородцы уступили лишь коллегам из Татарстана (1 место) и Башкортостана (2 место).

Одним из главных героев соревнования в личном зачете стал представитель Нижегородской области — начальник караула 1-й пожарно-спасательной части Нижнего Новгорода Никита Старостин. Он продемонстрировал филигранную технику и завоевал золотую медаль в одной из самых сложных и зрелищных дисциплин — преодолении полосы препятствий.

Турнир в столице Чувашии объединил сильнейших сотрудников МЧС Поволжья. Подобные первенства не только определяют лучших спортсменов ведомства, но и позволяют подразделениям обмениваться передовым опытом для повышения эффективности реальных спасательных операций.

Ранее сообщалось, что нижегородские пожарные вошли в топ‑10 всероссийских соревнований в Санкт‑Петербурге.

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