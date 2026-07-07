Калининградская компания попалась на уклонении от уплаты налогов на 419 млн рублей

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 419 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Фигурантом выступает гендиректор ООО «Золотая комета».
По версии следствия, с января 2019 по март 2022 года он незаконно применял упрощенную систему налогообложения путем дробления бизнеса.
Прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании в бюджет причиненного ущерба.
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