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Калининградская компания попалась на уклонении от уплаты налогов на 419 млн рублей

Фирма применяла упрощенную систему налогообложения путем дробления бизнеса.

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 419 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантом выступает гендиректор ООО «Золотая комета».

По версии следствия, с января 2019 по март 2022 года он незаконно применял упрощенную систему налогообложения путем дробления бизнеса.

Прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании в бюджет причиненного ущерба.

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