Как приготовить идеальный кофе глясе с пломбиром дома

Не стоит путать глясе с похожими напитками. В отличие от айс‑кофе, где главную роль играет лёд, в глясе холод создаётся за счёт мороженого, а не кубиков льда. А вот аффогато, напротив, ближе к десерту: там тёплый кофе наливают поверх шарика мороженого, чтобы получить резкий температурный контраст. В глясе же кофе остаётся холодным, а мороженое постепенно меняет структуру напитка, делая его всё более сливочным.