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В Новосибирске нашли мать девочки, погибшей в Ачинске

В Новосибирске нашли мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки.

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Мать пятилетней девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой в воскресенье, обнаружена в Новосибирске, в ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел, сообщает региональный главк СК РФ.

«Установлено местонахождение пропавшей женщины в городе Новосибирск… В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что местонахождение женщины удалось установить благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям с применением видеоаналитики.

В розыске приняли участие сотрудники краевого СК России, а также полицейские из МО МВД «Ачинский», уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю и ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился супруг 32-летней женщины, также он рассказывал, что она и раньше могла позволить себе уйти из дома. Позже следователи ГСУ СК возбудили дело, 5 июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.