В Новосибирске нашли мать девочки, погибшей в Ачинске

Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился супруг 32-летней женщины, также он рассказывал, что она и раньше могла позволить себе уйти из дома. Позже следователи ГСУ СК возбудили дело, 5 июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.