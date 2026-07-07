Телебашню в Калининграде празднично подсветят в День семьи, любви и верности

В Калининграде на телебашне включат праздничную подсветку в День семьи, любви и верности. Об иллюминации 8 июля сообщает филиал РТРС «Калининградский ОРТПЦ».
В среду на стволе антенны на Советском проспекте появятся красные сердца на голубом фоне, а на реях бегущей строкой высветятся слова: «8 июля — День семьи, любви и верности!», «РТРС-25 лет!», «Все начинается с семьи!».
Аналогичные световые представления пройдут на телебашнях во всех регионах страны.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше