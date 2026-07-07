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Телебашню в Калининграде празднично подсветят в День семьи, любви и верности

Мачта на Советском проспекте засияет 8 июля.

В Калининграде на телебашне включат праздничную подсветку в День семьи, любви и верности. Об иллюминации 8 июля сообщает филиал РТРС «Калининградский ОРТПЦ».

В среду на стволе антенны на Советском проспекте появятся красные сердца на голубом фоне, а на реях бегущей строкой высветятся слова: «8 июля — День семьи, любви и верности!», «РТРС-25 лет!», «Все начинается с семьи!».

Аналогичные световые представления пройдут на телебашнях во всех регионах страны.

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