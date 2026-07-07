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Ермак — о сокращении турпотока из-за ситуации с бензином: «Первый раз слышу»

Министр допустил, что подобная проблема может быть лишь у индивидуальных туристов.

Ряд отельеров и владельцев гостевых домов, работающих на востоке Калининградской области, сообщил «Новому Калининграду» о значительном сокращении турпотока и частичной отмене бронирования из-за «бензиновой проблемы». Редакция связалась по этому вопросу с министром культуры и туризма Андреем Ермаком, и он заявил, что пока не слышал о такой проблеме.

«Честно говоря, в первый раз слышу о такой проблеме, — сообщил Ермак. — Никогда у нас не возникало такой ситуации с туроператорами, которые бы говорили о том, что есть какая-то такая сложность с этим связанная. Это может касаться только индивидуальных туристов, которые путешествуют на машине. Не знаю, насколько сейчас вообще актуален тренд путешествия на машине, взятой в аренду».

Ермак добавил, что индивидуальные туристы всегда могут сделать выбор в пользу электромобиля.

«Есть возможность взять электрическую машину, — продолжил министр. — Люди смогут спокойно съездить на восток и обратно. А у туроператоров, насколько я понимаю, проблем с заправкой больших автобусов нет, потому что у них были топливные карты. По-моему, на дизеле все эти автобусы. Я тут могу рассуждать очень долго, но вот впервые о такой проблеме я слышу сейчас от вас».

Ермак отметил, что подобную проблему ему не озвучивал никто из туроператоров.

«Нигде: ни в соцсетях, ни к нам каких-то обращений не поступало. Пока никто не подсвечивал эту проблему», — заключил министр.

3 июля «Новый Калининград» писал про жалобы на сложившуюся с бензином ситуацию, которые собенно часто поступают с востока Калининградской области, где некоторые города, по словам жителей, оказались в «транспортной блокаде». Так, местная жительница Анастасия 1 июля утверждала, что в Озерске нет бензина уже вторую неделю. При этом ее ребенку требуется плановое обследование и срочная операция в Калининграде.

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