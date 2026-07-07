Ермак — о сокращении турпотока из-за ситуации с бензином: «Первый раз слышу»

«Честно говоря, в первый раз слышу о такой проблеме, — сообщил Ермак. — Никогда у нас не возникало такой ситуации с туроператорами, которые бы говорили о том, что есть какая-то такая сложность с этим связанная. Это может касаться только индивидуальных туристов, которые путешествуют на машине. Не знаю, насколько сейчас вообще актуален тренд путешествия на машине, взятой в аренду».