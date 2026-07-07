Роналду прощается, США вылетели, а ставочники ищут слёзы: что нового в футбольном блоге «Клопс» о ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу вышел на стадию, где спокойно уже не бывает. В блоге «На трибуне» на платформе «Клопс Блоги» разбираем главные сюжеты плей-офф.
Последние слова Криштиану Роналду.
К Роналду можно относиться по-разному, но его вклад в популяризацию футбола очевиден, считает автор блога. После вылета Португалии звезда подтвердила, что больше не сыграет на мундиале.
«Да, это был мой последний чемпионат мира. Теперь у меня будет возможность хорошенько подумать, провести время с семьей. Жизнь продолжается», — сказал Роналду.
Он отметил, что уходит с чистой совестью: отдал всё на поле. Криштиану напомнил, что выиграл с Португалией три трофея — до него у сборной не было ни одного.
«Победа на Евро-2016 останется для меня достижением уровня чемпионата мира. Эту историю не изменить. А завтра начнётся новый день, и мы продолжим идти вперёд», — сказал футболист.
На слёзы Роналду поставили больше $5,4 млн.
Ещё одна волнительная история турнира — ставки на то, заплачет ли Роналду. На платформе Polymarket общая сумма пари на этот исход превысил $5,4 млн.
Перед ЧМ вероятность слёз Криштиану оценивали в 70−72%, перед матчем — примерно в 69−70%. После игры было решено: Роналду не заплакал. По правилам, слёзы должны были быть чётко видны на фото или видео до, во время или после матча.
Участники пари до сих пор спорят и разбирают кадры почти покадрово. Проявление эмоций Криштиану оспорили уже не раз.
А вот Неймар точно уходит со слезами (видео).
Для этого футболиста чемпионат мира, вероятно, стал последним.
«Неймара не будет на следующем ЧМ. Но ведь объективно — его и на этом почти не было», — отмечает автор блога.
История получилась грустной: один из самых талантливых игроков своего поколения прощается с большим футболом на коленях и со слезами. При этом ощущение остаётся прежним — Неймар так и не раскрыл карьеру до конца.
Футбол победил: против США болел почти весь мир.
В матче Бельгия — США, как пишет автор блога, победил футбол. Бельгийцы выиграли крупно — 4:1 — и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Испанией.
Главный контекст — раздражение футбольной общественности из-за решений вокруг сборной США. После скандала с отменой дисквалификации Балогуна многие болельщики откровенно симпатизировали Бельгии.
«Очень справедливо, что бельгийцы выиграли, причём с крупным счётом 4:1. Тут даже Трамп не сможет сказать, что “несправедливо”. Хотя кто знает, что он может ещё выкинуть», — пишет автор.
Разбирался и матч Франции с Парагваем (потенциальный соперник американцев). По мнению автора, парагвайцы играли грубо, а арбитр Ильгиз Танташев из Узбекистана и VAR многое оставляли без внимания. Франция всё равно прошла дальше.
Клопп жёстко прошёлся по Трампу и Инфантино.
В футбольном мире продолжают обсуждать решение ФИФА по Балогуну. С резкой критикой выступил будущий главный тренер сборной Германии Юрген Клопп.
«Если Трамп и Инфантино действительно договорились об этом между собой — это безумие. Это ставит под сомнение всё. Эти два человека, которые ничего не понимают в футболе, вообще не должны иметь к этому никакого отношения. Это наша игра, а не их игра», — заявил Клопп в эфире MagentaTV.
В блоге этот сюжет называют одним из главных скандалов турнира: футбол всё чаще выглядит не как игра по правилам, а как территория политических договорённостей.
УЕФА против ФИФА.
Отдельный материал посвящён официальному заявлению УЕФА по отмене дисквалификации Балогуна.
«Вчерашнее решение перешло все границы дозволенного. Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой для честной, прозрачной и справедливой конкуренции», — говорится в заявлении.
В УЕФА подчёркивают, что автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не требует отдельного решения органа и не должна отменяться по ходу турнира, тем более когда другие игроки в аналогичных ситуациях уже отбыли наказание.
«Мы выражаем своё недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения», — заявили в УЕФА.