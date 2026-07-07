Роналду прощается, США вылетели, а ставочники ищут слёзы: что нового в футбольном блоге «Клопс» о ЧМ-2026

«Если Трамп и Инфантино действительно договорились об этом между собой — это безумие. Это ставит под сомнение всё. Эти два человека, которые ничего не понимают в футболе, вообще не должны иметь к этому никакого отношения. Это наша игра, а не их игра», — заявил Клопп в эфире MagentaTV.