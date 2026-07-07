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Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. Крымский академический театр кукол им. Б. И. Азарова приступил к работе над новым спектаклем по легендам Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.

Источник: Минкультуры Крыма

«В театре прошел художественный совет, на котором режиссером и автором инсценировки Алиной Васильевой и художником, заслуженным работником культуры Крыма Светланой Сафроновой были представлены режиссерская концепция спектакля “Тайна старой книги” и художественно-сценографическое решение постановки… Проделанная работа была одобрена и утверждена единогласно», — рассказали в театре.

Отмечается, что постановка будет состоят из трех легенд об истории крымской земли. Премьера спектакля намечена на декабрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что в этом году по программе Министерства культуры России «Большие гастроли» в Крым со спектаклями приедут три знаменитых московских театра. Также анонсировалось выступления крымских коллективов в различных городах России и за рубежом.

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