Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец

Известный белорусский литератор скончался на 89 году жизни.
Чергинец написал более 50 книг, несколько киносценариев и пьес — его произведения переводились более чем на 15 языков мира.
Николай Иванович Чергинец родился 17 октября 1937 года в Минске и известен не только как писатель, но и как политик.
Чергинец долгие годы работал в органах МВД, где прошел путь от лейтенанта милиции до генерал-лейтенанта внутренней службы.
Он первым ввел в белорусскую литературу жанр «милицейский детектив», среди его известных произведений — «За секунду до выстрела», «Вам — задание», «Финал Краба», «Следствие продолжается» и другие.
В 1984—1987 годах исполнял интернациональный долг в Афганистане.
В течение 1996−2008 годов трижды избирался членом Совета Республики Национального собрания Беларуси, в 1988—2008 годах представлял Беларусь в ООН.
За разноплановые достижения в области культуры и науки в 1998 году внесен в Книгу рекордов Гиннесса, имеет международные награды и почетные звания, лауреат нескольких литературных премий, многие годы возглавляет общественный совет по нравственности, учрежденный БПЦ и Союзом писателей Беларуси.
Чергинец принимал активное участие в создании и укреплении Союзного государства Беларуси и России, в разработке правовых актов СНГ, был инициатором и исполнителем решения СНГ о вхождении в Межпарламентскую Ассамблею ОБСЕ и других инициатив на международной арене по линии СНГ. На президентских выборах 2000 года был доверенным лицом Александра Лукашенко, который баллотировался на президентский пост.
В 2022 году белорусский лидер присвоил Николаю Чергинцу звание народного писателя Беларуси.
В 2020 году Николай Чергинец дал большое интервью Sputnik, в котором рассказал об Олимпиаде-80.