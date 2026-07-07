Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец

Чергинец принимал активное участие в создании и укреплении Союзного государства Беларуси и России, в разработке правовых актов СНГ, был инициатором и исполнителем решения СНГ о вхождении в Межпарламентскую Ассамблею ОБСЕ и других инициатив на международной арене по линии СНГ. На президентских выборах 2000 года был доверенным лицом Александра Лукашенко, который баллотировался на президентский пост.