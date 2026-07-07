Антон Белоусов: когда смотришь фильм чужими глазами, то воспринимаешь его по-другому

Одним из 18 фильмов конкурсной программы 10-го фестиваля «Горький фест» стала документальная кинокартина «Тихие смыслы» (16+). Подробнее о ней в рамках программы «День за днем» ТК «Волга» рассказали режиссеры Александра Андронова и Антон Белоусов.
Как выяснилось, это первое документальное кино, которое они, нижегородцы, сняли в нашем городе.
«До этого мы несколько лет занимались документальным сериалом на православную тематику, объездили много стран и регионов», — рассказала Александра Андронова.
По ее словам, снимать документальное кино интереснее, чем игровое.
«Мы любим сюрпризы, которые преподносит жизнь. Такое кино дает больше впечатлений, эмоций», — призналась режиссер.
Антон Белоусов рассказал, что для старта проекта нужна была драматичная ситуация. Режиссеры узнали, что в Нижегородском ТЮЗе планируют ставить пьесу про слепоглухую девочку, а для этого артистам необходимо понаблюдать за таким ребенком — чтобы знать, как играть его. Александра и Антон решили к ним присоединиться. Их фильм — попытка понять непостижимое и услышать неизреченное, оказавшись между двух миров — выдуманного и реального.
«Когда документальное кино снимается методом наблюдение, то главная идея в процессе съемки все время корректируется. Она может поменяться полностью. Изначально была идея — использовать театральную труппу как проводник с мир слепо-глухоты. Но мы поняли: то, что они репетируют на сцене, то же самое происходит в жизни героев», — рассказа Антон Белоусов. «Круто, что мы попали на кинофестиваль. Пожалуй, это впервые, когда про наш фильм пишут критики. Так много внимания…» — говорит Александра Андронова.
Как отмечает Антон Белоусов, мнение зрителей дороже мнения критиков.
«В кинозале ты слышишь весь зал целиком. Когда смотришь фильм чужими глазами, то воспринимаешь его по-другому», — поясняет он.
Александра Андронова сообщила, что в конце сентября их фильм должен выйти в кинопрокат: его должны показать в кинозалах нескольких городов России. При этом больших денежных сборов режиссеры не ждут.
«Это, скорее, благотворительная история», — считает Александра Андронова. Подробнее о фестивале «Горький фест» — на сайте ИА «Время Н».