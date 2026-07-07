Антон Белоусов: когда смотришь фильм чужими глазами, то воспринимаешь его по-другому

«Когда документальное кино снимается методом наблюдение, то главная идея в процессе съемки все время корректируется. Она может поменяться полностью. Изначально была идея — использовать театральную труппу как проводник с мир слепо-глухоты. Но мы поняли: то, что они репетируют на сцене, то же самое происходит в жизни героев», — рассказа Антон Белоусов. «Круто, что мы попали на кинофестиваль. Пожалуй, это впервые, когда про наш фильм пишут критики. Так много внимания…» — говорит Александра Андронова.