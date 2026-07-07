Ростовский СК расследует смерть 12-летнего мальчика, получившего термический ожог

Трагедия произошла в ночное время: несколько подростков беспечно манипулировали с горючим веществом, что повлекло серьезные ожоговые травмы у одного из них. Пострадавший ребенок был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью — несмотря на усилия врачей, мальчик двенадцати лет скончался в больнице.