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Глава СКР взял на контроль расследование нападения собаки на 7-летнего мальчика в Воронеже

Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах инцидента.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с очередной бездомной собакой, покусавшей в Воронеже ребенка. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, инцидент произошел 3 июля на улице Сельской. Прямо на детской площадке во дворе дома уличный пес укусил семилетнего мальчика. Ребенка пришлось везти в травмпункт, где ему оказали медпомощь.

Следственное управление СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело по этому факту, следователи дадут оценку деятельности чиновников, ответственных за организацию и осуществление работы по отлову и содержанию безнадзорных собак.

Александр Бастрыкин ждет доклад от воронежских коллег о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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