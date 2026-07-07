Глава СКР взял на контроль расследование нападения собаки на 7-летнего мальчика в Воронеже

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с очередной бездомной собакой, покусавшей в Воронеже ребенка. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, инцидент произошел 3 июля на улице Сельской. Прямо на детской площадке во дворе дома уличный пес укусил семилетнего мальчика. Ребенка пришлось везти в травмпункт, где ему оказали медпомощь.