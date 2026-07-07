8 июля: Когда земная любовь встречается с бесконечностью космоса

В старости супруги приняли монашеский постриг. Они молили Бога дать им умереть в один день и завещали похоронить их вместе. Пётр ушёл из жизни 8 июля, Феврония — в тот же день. Люди сочли кощунством хоронить монахов в одной могиле и положили их тела в разных обителях. Но наутро они чудесным образом оказались вместе. После повторной попытки разлучить их случилось то же самое — и больше их никто не разнимал.