Цыганская Примадонна: в Москве простились с Екатериной Жемчужной

— Она своего мужа могла устроить в какую угодно клинику, к самому известному врачу, для нее не было ничего невозможного, — говорит Ирэна Морозова. — Могла запросто подойти к нужному человеку. И — это немыслимо — он уже помогал решить ее вопрос. Как-то она пошла в Госдуму и там в одном лифте ехала с уважаемым депутатом. Сделала ему комплимент и пригласила в театр, но с оговорочкой: у нас, правда, спектакль пока не готов. Денег тогда в театре не было вообще: времена тяжелые, не до искусства. В итоге депутат улыбнулся — и нашел деньги на спектакль. «10 тысяч долларов хватит?» — спросил он Катю. «Наверное, хватит», — ответила она.