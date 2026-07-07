Цыганская Примадонна: в Москве простились с Екатериной Жемчужной

В московском театре «Ромэн» состоялась церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, скончавшейся 3 июля на 83-м году жизни от тромбоэмболии. Проводить в последний путь легендарную актрису, посвятившую единственной в мире цыганской профессиональной сцене более 60 лет, пришли зрители, коллеги по творческому цеху и официальные лица. «Известия» присоединились к поклонникам Екатерины Жемчужной.
Прощание с легендой.
В фойе театра «Ромэн» — единственного в мире цыганского театра — стоял портрет. С него удивительно тепло и вкрадчиво улыбалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. Такой ее запомнят миллионы. Казалось, она по-прежнему утешает, ободряет и настраивает труппу перед очередным выходом на сцену, которой она посвятила 62 года, став символом золотой эпохи театра.
С самого утра к зданию на Ленинградском проспекте шли люди. Преданные зрители и коллеги несли цветы. Казалось, все цыгане Москвы и посланники из других городов прибыли поклониться актрисе.
— Для меня это очень, очень больно… Даже зная о ее болезни, никто не был готов к этому финалу, — признался «Известиям» худрук театра Николай Сергиенко. — Еще месяц назад меня не покидало тяжелое предчувствие, что с Катей что-то случилось. Она не брала трубку, на нее это было не похоже. В театре забили тревогу. И директору подтвердили: актриса в больнице.
Казалось, что кризис миновал, все ждали ее скорого возвращения. Однако раздался тот самый страшный звонок, и Николай Николаевич узнал, что 20 минут назад Екатерины Жемчужной не стало…
— В театре ее называли Цыганская Примадонна, — поделился внук актрисы Андрей Жемчужный. — Благодаря бабушке я пришел в театр. На ней династия не оборвется, а продолжится.
В «Ромэне» служат дочь Ольга, зять Роман Грохольский, внуки Андрей и Анастасия.
Екатерина Жемчужная создала десятки образов. Но, как говорят коллеги, больше любила не страдать, а радовать зрителей. Актеры за кулисами вспоминали, что Жемчужная одинаково мощно воплощала как глубокие драматические, так и яркие комедийные роли — в комедиях она буквально купалась, играя их с особенным удовольствием.
«Она обладала магией счастья и удачи».
От больших начальников подвозили траурные венки. В центре стоял белоснежный гроб. Рядом с ним быстро выросла гора из цветов: розы, гвоздики, ромашки, хризантемы. На экране сменяли друг друга кадры из кинобиографии Екатерины Жемчужной.
Всесоюзную любовь актрисе принес кинематограф. Миллионы советских зрителей навсегда запомнили ее гордую Зорицу из «Вечного зова», многодетную Карму в «Карнавале», а были еще яркие образы в культовом фильме «Табор уходит в небо», в сериале «Кармелита». На экране и в жизни она всегда оставалась эталоном достоинства и женской чести.
— Я уже была ведущей актрисой, когда она пришла в театр, вспоминает народная артистка России Ирэна Морозова. — Театр был нашей семьей. Они с Гогой, ее будущим мужем Георгием Жемчужным, росли на моих глазах. В тот момент у нас был режиссер испанец Гутьеррес. Однажды Анхель Георгиевич заметил кольцо у Гоги на пальце и спросил: «А вы что, женаты?» — «Да нет, это чтобы женщины не приставали». Георгий был такой красавец, что от него было невозможно глаз отвести.
По словам Морозовой, Екатерина «обладала какой-то магией счастья и удачи».
— Ей это передала мама, которая умерла у нее на руках, — добавила Ирэна Борисовна.
Как вспоминает подруга, Екатерина Жемчужная могла добиться всего, о чем мечтала. Захотела жить в Москве — поступила в училище и осталась в столице, захотела работать в театре — устроилась. А когда пожелала жить на главной улице Москвы — через какое-то время у нее появилось это заветное жилье.
— Она своего мужа могла устроить в какую угодно клинику, к самому известному врачу, для нее не было ничего невозможного, — говорит Ирэна Морозова. — Могла запросто подойти к нужному человеку. И — это немыслимо — он уже помогал решить ее вопрос. Как-то она пошла в Госдуму и там в одном лифте ехала с уважаемым депутатом. Сделала ему комплимент и пригласила в театр, но с оговорочкой: у нас, правда, спектакль пока не готов. Денег тогда в театре не было вообще: времена тяжелые, не до искусства. В итоге депутат улыбнулся — и нашел деньги на спектакль. «10 тысяч долларов хватит?» — спросил он Катю. «Наверное, хватит», — ответила она.
«Я без Гоги больше ничего не хочу».
Все на прощании с Екатериной Андреевной говорили о необыкновенной любви в их семье. Когда Георгий Жемчужный скончался, для артистки это стало серьезным ударом.
— После его смерти Екатерину давила глубокая душевная боль, с которой она отчаянно боролась, — вспоминает художественный руководитель театра «Ромэн» народный артист России Николай Сергиенко. — Катя часто приходила ко мне в кабинет просто поплакать. В те моменты мы могли вспомнить нашу молодость, посмеяться над чем-то. Но даже когда она смеялась, в ее глазах всё равно были тоска и непроходящая боль, которую невозможно ничем заглушить. До конца дней она повторяла: «Я без Гоги больше ничего не хочу».Как вспоминает Ирэна Морозова, в своем доме Екатерина Жемчужная оставила всё, как было при муже.
— В прихожей так же стоит его обувь, и она иногда ее надевала, — говорит подруга. — Катя не умела готовить. В их доме этим всегда занимался Гога. Он не ей давал ничего делать по хозяйству. У нее болели ноги, поэтому она могла лежать.
Николай Сергиенко уверяет, что единственная болезнь, которой Екатерина Андреевна не страдала, — звездная.
— Это очень редкое качество в актерской среде, — говорит худрук.
А актриса Нана Муштакова вспоминает, что Екатерина Андреевна учила молодежь ухаживать за собой.
— Она была самой элегантной, безумной красавицей, и нам говорила, чтобы мы прически делали только на прямой пробор, — делится коллега. — В ней не было высокомерия: для каждого зрителя у нее находился теплый взгляд, а для молодых артистов — мудрый совет. Сейчас Катя ушла к своему Гоге — теперь они оба у Бога.
Для большой творческой семьи «Ромэна» этот день стал моментом глубочайшего единения в общем горе. В адрес театра и семьи непрерывно поступали официальные правительственные телеграммы и послания от лидеров отечественной культуры. Свои соболезнования прислали председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, президент Гильдии актеров кино России Сергей Никоненко и ректор РАТИ-ГИТИС Григорий Заславский.
В последние минуты церемонии в зале зазвучал цыганский хор, а затем — соло народной артистки России Екатерины Жемчужной. Проводили в последний путь Цыганскую Примадонну под оглушительные аплодисменты и крики «Браво!». Когда гроб с телом установили в катафалк, вдруг полил теплый дождь. Погода будто оплакивала главную цыганку страны.