Суд рассмотрит иск структуры «Газпрома» к воронежскому КБХА на 94 млн рублей

Всего с начала года структура «Газпрома» подала к КБХА 15 исков. В январе зарегистрированы четыре заявления на общую сумму 63,5 млн, в феврале — еще три на 87,3 млн, в апреле — четыре на 196,6 млн, в июне — столько же на 110 млн руб. Весной арбитраж удовлетворил четыре иска газовой компании: два на 4,8 млн и 11,2 млн и два на 2,6 млн и 44,9 млн руб. В июне суд встал на сторону истца еще в одном споре, взыскав 15,4 млн руб., а в июле — еще 58 млн руб.