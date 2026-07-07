Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В регионе вновь прошумят грозовые дожди, а температура немного понизится, но пока останется в рамках климатической нормы — термометры покажут плюс 23 — плюс 25 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в воскресенье столичный регион попадет под влияние следующего циклона, на этот раз он выйдет с юга в районы Средней Волги. Ожидаются дожди и постепенное понижение температуры — после полудня плюс 22 — плюс 24 градуса.
«В первый день новой недели вновь не обойдется без дождей, а дневной максимум ожидается в пределах плюс 21 — плюс 23 градусов», — заключил он.