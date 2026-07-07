Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Синоптик отметил, что в воскресенье столичный регион попадет под влияние следующего циклона, на этот раз он выйдет с юга в районы Средней Волги. Ожидаются дожди и постепенное понижение температуры — после полудня плюс 22 — плюс 24 градуса.