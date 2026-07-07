Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников СВО

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума во вторник приняла 175-й закон с 2022 года о поддержке участников СВО, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Уважаемые коллеги, мы приняли 175-й закон, начиная с 2022 года, по вопросам поддержки участников специальной военной операции. Тем самым сформировали правовое поле, которое позволяет нам решать все вопросы, связанные с проведением специальной военной операции», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что Госдума со своей стороны, вносит необходимые изменения в законодательство, как только появляются проблемы.
«В данном случае решение позволит дополнительно поддержать участников добровольческих формирований, а также их семьи в части получения образования их детей. И у добровольцев появятся дополнительные дни отдыха», — добавил председатель Госдумы.
По его словам, другой принятый сегодня закон упросит для участников специальной военной операции процедуру получения набора социальных услуг.