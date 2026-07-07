Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников СВО

Госдума приняла 175-й с 2022 года закон о поддержке участников спецоперации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума во вторник приняла 175-й закон с 2022 года о поддержке участников СВО, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Уважаемые коллеги, мы приняли 175-й закон, начиная с 2022 года, по вопросам поддержки участников специальной военной операции. Тем самым сформировали правовое поле, которое позволяет нам решать все вопросы, связанные с проведением специальной военной операции», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что Госдума со своей стороны, вносит необходимые изменения в законодательство, как только появляются проблемы.

«В данном случае решение позволит дополнительно поддержать участников добровольческих формирований, а также их семьи в части получения образования их детей. И у добровольцев появятся дополнительные дни отдыха», — добавил председатель Госдумы.

По его словам, другой принятый сегодня закон упросит для участников специальной военной операции процедуру получения набора социальных услуг.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше