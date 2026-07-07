коммунальное ЧП, БПЛА, нападение собаки

Вечером 7 июля vrn.aif.ru сделал подборку главных новостей и событий в Воронежской области за день. Так, при отражении атаки БПЛА в регионе повреждены дома, гаражи и автомобили. У памятника Славы в столице Черноземья уже больше суток роют семиметровый котлован для устранения коммунальной аварии на канализационном коллекторе. После нападения бездомной собаки на семилетнего ребёнка на детской площадке возбудили уголовное дело. А предпринимателя из Воронежа приговорили к восьми годам лишения свободы за перевод 8,7 тысяч рублей. Подробнее — в нашем материале.