От барочной классики до рок-хитов: пять концертов недели в Калининградской филармонии

Неделя в Калининградской филармонии пройдёт под знаком музыкальных контрастов. За пять вечеров здесь можно будет услышать танго Астора Пьяццоллы и знаменитые киносаундтреки, камерные сонаты Дебюсси и Бетховена, органные шедевры и неожиданный кроссовер, где классика соседствует с рок-хитами.