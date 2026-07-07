Защитник Илья Кирш досрочно покинул футбольный клуб «Пари Нижний Новгород»

21-летний защитник Илья Кирш завершил свои выступления за нижегородский футбольный клуб «Пари НН».
Как сообщили в пресс-службе команды, футболист воспользовался опцией выкупа собственного контракта, которая была юридически прописана в его трудовом соглашении. Игрок пополнил состав нижегородцев относительно недавно — в феврале текущего года. За время своего пребывания в команде Илья успел принять участие в 10 официальных матчах.
Права на защитника принадлежат петербургскому «Зениту», а до перехода в «Пари НН» Кирш успел поиграть на правах аренды за «Ростов», махачкалинское «Динамо» и новороссийский «Черноморец».
Руководство и коллектив ФК «Пари Нижний Новгород» поблагодарили Илью за совместную работу, вклад в результаты команды и пожелали ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» объявил бесплатный вход на первый матч сезона с волгоградским «Ротором».