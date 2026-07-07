Защитник Илья Кирш досрочно покинул футбольный клуб «Пари Нижний Новгород»

Как сообщили в пресс-службе команды, футболист воспользовался опцией выкупа собственного контракта, которая была юридически прописана в его трудовом соглашении. Игрок пополнил состав нижегородцев относительно недавно — в феврале текущего года. За время своего пребывания в команде Илья успел принять участие в 10 официальных матчах.