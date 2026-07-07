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Защитник Илья Кирш досрочно покинул футбольный клуб «Пари Нижний Новгород»

Футболист воспользовался опцией выкупа собственного контракта.

Источник: Время

21-летний защитник Илья Кирш завершил свои выступления за нижегородский футбольный клуб «Пари НН».

Как сообщили в пресс-службе команды, футболист воспользовался опцией выкупа собственного контракта, которая была юридически прописана в его трудовом соглашении. Игрок пополнил состав нижегородцев относительно недавно — в феврале текущего года. За время своего пребывания в команде Илья успел принять участие в 10 официальных матчах.

Права на защитника принадлежат петербургскому «Зениту», а до перехода в «Пари НН» Кирш успел поиграть на правах аренды за «Ростов», махачкалинское «Динамо» и новороссийский «Черноморец».

Руководство и коллектив ФК «Пари Нижний Новгород» поблагодарили Илью за совместную работу, вклад в результаты команды и пожелали ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» объявил бесплатный вход на первый матч сезона с волгоградским «Ротором».