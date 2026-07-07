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В Ростове возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика

Ростовские следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после смерти 12-летнего мальчика возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По предварительным данным, ночью несколько несовершеннолетних неосторожно обращались с легковоспламеняющейся жидкостью. В итоге один из детей получил термический ожог и был госпитализирован. Несмотря на медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице.

— Сейчас проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и очевидцы, — прокомментировали в СК.

Ход расследования поставлен на контроль в следственном управлении.

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