коммунальная авария, нападение собаки, атака БПЛА

Вечером 7 июля vrn.aif.ru сделал подборку главных новостей и событий в Воронежской области за день. Так, при отражении атаки БПЛА в регионе повреждены дома, гаражи и автомобили. У памятника Славы в столице Черноземья уже больше суток роют семиметровый котлован для устранения коммунальной аварии на канализационном коллекторе. После нападения бездомной собаки на семилетнего ребёнка на детской площадке возбудили уголовное дело. А предпринимателя из Воронежа приговорили к восьми годам лишения свободы за перевод 8,7 тысяч рублей. Подробнее — в нашем материале.
Над регионом отражена атака 14 БПЛА: повреждены дома, гаражи и автомобили.
Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в небе над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области в ночь на 7 июля.
По данным губернатора Александра Гусева, пострадавших нет. Однако на территории региона зафиксированы разрушения.
В одном из районов области выбило окно в частном доме. Также повреждены забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете обломки сбитого беспилотника повредили крышу в одном домовладении, а также кровлю, фасад, гараж и автомобиль во втором.
Предпринимателю дали восемь лет лишения свободы за перевод 8,7 тысяч рублей.
63-летнего предпринимателя из Воронежа приговорили к восьми годам лишения свободы за перевод 8,7 тысяч рублей на счёт экстремистской организации в качестве пожертвования.
Как сообщили во втором Западном окружном военном суде, мужчина разделял взгляды лидера межрегионального общественного движения, признанного террористическим и запрещённого на территории РФ, и желал оказать ему финансовую помощь. Деньги осуждённый перевёл в период с июля 2023 года по апрель 2024 года.
Предпринимателя осудили по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Ещё на стадии рассмотрения дела мужчина признал свою вину и раскаялся.
Первые два года воронежец проведёт в тюрьме, а остальные шесть лет будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на 500 тысяч рублей.
Собака напала на ребёнка на детской площадке: возбуждено уголовное дело.
Бездомная собака укусила 7-летнего мальчика в микрорайоне Боровое. Инцидент произошёл на детской площадке вблизи дома на улице Сельской. После нападения животного ребёнку потребовалась медицинская помощь.
Следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за организацию и осуществление работы по отлову и содержанию безнадзорных собак.
Ход расследования уголовного дела проконтролирует глава СУ СК России Александр Бастрыкин.
Коммунальная авария у памятника Славы: названы причины повреждения канализационноого коллектора.
Семиметровый котлован продолжают рыть у памятника Славы в Воронеже для устранения коммунальной аварии.
Ситуация осложняется тем, что котлован стремительно наполняется стоками. Специалисты срочно организовали его осущение. Это необходимо, чтобы сотрудники могли работать без риска для жизни и здоровья. Как только уровень опустится до безопасной отметки, бригады вновь приступят к земляным работам.
Параллельно специалисты откачивают стоки из самого коллектора, чтобы в дальнейшем работать с «сухим» трубопроводом. Это позволить максимально сократить время ремонта.
При этом на время проведения восстановительных работ услуги водоснабжения и водоотведения у жителей ближайших районов не ограничены. Это стало возможным благодаря своевременно смонтированному временному трубопроводу.
В РВК отметили, что коллектор был построен в 1970-х годах. За десятилетия эксплуатации трубопровод испытывал значительные нагрузки, поскольку над ним проходит дорога с интенсивным транспортным потоком. Сочетание срока коммуникаций и высокой нагрузки стало причиной аварийной ситуации.
В 2025 году на коллекторе уже происходила коммунальная авария, на устранение которой ушло около недели. Сейчас отремонтированный участок работает в штатном режиме. Новое повреждение было выявлено на другом отрезке трубопровода.
В связи с устранением коммунальной аварии движение на участке Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова, полностью перекрыто. В связи с этим в городе скорректировали 18 автобусных маршрутов. А троллейбусы № 7 и № 99 временно перестали курсировать.
Кроме того, закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова.
Минпросвещения РФ отменило домашние задания для первоклассников.
Первоклассников по всей стране, включая Воронежскую область, освободят от выполнения домашних заданий. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на письмо Министерства просвещения РФ.
Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Ранее домашние задания для учеников первых классов допускались при условии, что на их выполнение уходило не больше часа. Кроме того, они должны были вводиться постепенно.