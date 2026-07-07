Инфраструктурные кредиты помогли ввести 450 тысяч «квадратов» жилья в Курской области

Говоря о развитии образования, было отмечено, что в регионе открыт кластер по атомной отрасли на базе Курского государственного политехнического колледжа. Всего в рамках федерального проекта «Профессионалитет» за 2022−2026 годы было создано шесть кластеров по пяти отраслям экономики: атомная отрасль, туризм и сфера услуг, сельское хозяйство, педагогика, горнодобывающая отрасль. В них входят 12 образовательных организаций и 38 работодателей. Планируется, что в 2027 году в регионе будет создан еще один кластер «Профессионалитета» — машиностроение. Помимо этого, правительство Курской области заключило соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом», которое предусматривает строительство Курчатовского колледжа ядерной промышленности. Потенциально он может стать партнером МИФИ и сможет обеспечивать специалистами строящуюся Курскую АЭС-2.