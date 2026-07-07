Начался сезон ловли раков — промысел разрешен на Дону и Каспии

В Астраханской области первого июля завершается срок действия запрета на добычу раков, который ежегодно вводится первого апреля и продолжается до 30 июня включительно. А в Ростовской области ограничения сняли еще раньше.
Промысловый запас каспийского длиннопалого рака Pontastacus eichwaldi (Astacidae) в водах восточного шельфа Среднего Каспия составляет 18 тонн. Для развития популяции данного вида членистоногих общедопустимый улов должен составлять 4,5 тонны.
Исследование проводилось группой ученых Южного научного центра РАН. Биологи изучали особенности расположения биотопов рака, то есть конкретные участки дна с определенным типом грунта, укрытиями и растительностью.
Для получения объективных данных применялись различные методы: подводные исследования, наблюдение с воздуха за акваторией с помощью квадрокоптера, сравнение данных космического мониторинга Каспийского моря.
Одновременно с изучением условий среды проходила «перепись» членистоногих.
«Плотность скопления раков была от 0,03 до 0,23 экземпляра на квадратный метр: минимальная — в биотопе песков, максимальная — в биотопе камней. Соотношение самцов и самок в популяции — три к одному. Промысловый запас раков достигает 18 тонн, общедопустимый улов — 4,5 тонны», — говорится в публикации научного журнала «Биология внутренних вод».
За нарушение запрета на ловлю раков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до пяти тысяч рублей с возможной конфискацией орудий лова и судна, а при причинении крупного ущерба или браконьерстве дело может перейти в уголовную плоскость со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет.
Сейчас можно вылавливать до 50 штук раков в сутки на одного человека.
На Дону разрешили ловить раков везде, кроме Цимлы. В большинстве водоемов снят сезонный запрет на добычу раков, который действовал с первого января по 14 июня. Теперь любителям разрешено ловить членистоногих, но с соблюдением строгих правил.
Суточная норма на одного человека — не более 30 особей длиной не менее девяти сантиметров от середины глаз до хвостовых пластин. В Цимлянском водохранилище, где запрет действует до 15 сентября, допускается вылов раков размером только от десяти сантиметров.
Добывать разрешено только с помощью раколовок — не более пяти штук на человека, каждая размером не более 80 сантиметров. Запрещено ловить раков руками вброд или ныряя, а также использовать осветительные приборы в темное время суток. Фонариком можно пользоваться только для освещения берега или снастей.
По данным Азово-Черноморского филиала ВНИРО, популяции раков в водоемах региона сохраняют стабильность. Исследования 2020 — 2025 годов показали колебания промыслового запаса: в Усть-Манычском водохранилище он менялся от 14,2 тонны в 2020 году до 4,8 тонны в 2021-м и восстановился до 10,4 тонны к 2025-му. Ученые продолжают мониторинг состояния запасов в ключевых водоемах.