Начался сезон ловли раков — промысел разрешен на Дону и Каспии

За нарушение запрета на ловлю раков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до пяти тысяч рублей с возможной конфискацией орудий лова и судна, а при причинении крупного ущерба или браконьерстве дело может перейти в уголовную плоскость со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет.