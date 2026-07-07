Более 400 соцработников Красноярского края участвовали в Летней спартакиаде

Летняя спартакиада работников учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Красноярского края, прошла в Минусинском муниципальном округе в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Более 400 человек из разных территорий региона в течение трех дней соревновались в восьми дисциплинах. Среди них были волейбол, плавание, настольный теннис, дартс, шашки, комплексная и легкоатлетическая эстафеты, подтягивание на перекладине.
В состязаниях участвовали 15 команд. По итогам общекомандного зачета первое место заняла команда «Красноярск-2». В нее вошли специалисты комплексных центров соцобслуживания, территориальных отделений управления соцзащиты, пансионата «Солнечный», реабилитационного центра «Радуга», центра «Эдельвейс» и пяти подразделений МФЦ.
Второе место — у команды «Красноярск-1». Она состоит из сотрудников министерства, аппарата управления соцзащиты и МФЦ, ресурсно-методического центра, централизованной бухгалтерии. Третье место — у команды «Восток-1» из Канского муниципального округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.