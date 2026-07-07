МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

«На сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 года», — написал Дегтярёв.