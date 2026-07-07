В Самаре ожидается четвертый класс пожарной опасности лесов с 8 по 10 июля

Нельзя бросать непотушенные спички и сигареты, пользоваться пиротехникой в лесу. Водителям стоит быть внимательными, окурок из окна машины может привести к серьезному пожару. Также не рекомендуется заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по единому телефону «112».