В Самаре ожидается четвертый класс пожарной опасности лесов с 8 по 10 июля

В Самарской области с 8 по 10 июля ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класса. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.
«Необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костер на территориях, граничащих с лесными участками, и не поджигать сухую траву», — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Нельзя бросать непотушенные спички и сигареты, пользоваться пиротехникой в лесу. Водителям стоит быть внимательными, окурок из окна машины может привести к серьезному пожару. Также не рекомендуется заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по единому телефону «112».
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