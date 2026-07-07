Житель Белгородской области открыл сварочную мастерскую с господдержкой

Житель Белгородской области Артем Уваров открыл мастерскую по металлообработке с помощью социального контракта, сообщили в администрации Борисовского района. Мера поддержки предоставляется в ходе нацпроекта «Семья».
Средства по социальному контракту — 350 тыс. рублей — позволили ему приобрести ключевое оборудование и начать свое дело. Выпускник Борисовского лицея Артем работал на заводе мостовых металлоконструкций имени Скляренко, участвовал в строительстве Керченского моста. Полученная господдержка помогла купить прицеп для перевозки крупных изделий, сварочный аппарат, компрессор и профессиональный инструмент. Мастерская принимает заказы на изготовление металлоконструкций, включая мангальные зоны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.