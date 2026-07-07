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У Кафедрального собора соорудили новую галерею с подсветкой, которая ведет в туалет

Пользоваться проходом смогут посетители концертов в соборе.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на острове Канта завершено строительство новой подвижной галереи-перехода к туалету, которую открывают для слушателей вечерних концертов в Кафедральном соборе. Вечером проход красиво подсвечивается. Об этом сообщает пресс-служба «Острова Канта».

Дизайн-проект подготовило бюро Артура Сарница (оно же делало фойе собора).

— Предыдущая галерея была спроектирована в другие времена: ни дизайн, ни качество ее не соответствовали современному статусу собора, — говорит директор «Острова Канта» Григорий Хуциев и отмечает, что главное преимущество нового сооружения — эстетика.

Проект был согласован со Службой охраны культурного наследия и министерством по культуре и туризму Калининградской области. На строительство ушло четыре месяца.

Напомним, сегодня на Острове два туалета. Второй открылся в западной части острова в мае, он к режиму работы собора не привязан, работает до 22:00.

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