На могиле Старовойта пропала лента от возлюбленной Полины

В воскресенье, 7 июля, исполнился ровно год со дня смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. С самого утра на Смоленское кладбище в Петербурге приходили люди, чтобы почтить его память: коллеги, друзья, родные. Около восьми часов утра на могиле появилась девушка покойного по имени Полина. Чтобы избежать лишнего внимания, она пришла рано, в сопровождении крупного мужчины, который помогал нести большую корзину с розами, пишет КП-Петербург.