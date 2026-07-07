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В Саранске состоялся фестиваль семейного туризма «Путешествуе. М»

Гостей ждали мастер-классы, спортивная зона и кинолекторий.

Фестиваль семейного туризма «Путешествуе. М», объединивший совместный отдых, активный досуг и знакомство с туристическим потенциалом Республики Мордовии, прошел 4 июля в Экопарке Саранска. Проведение таких мероприятий соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономики, торговли и предпринимательства региона.

Гостей ждали мастер-классы, спортивная зона, кинолекторий, интерактивные площадки, арт-объекты и национальная кухня. Кульминацией стало выступление певицы Асии. В деловой программе выступили заместитель министра Оксана Ларина с лекцией о философии гостеприимства Мордовии и директор Туристско-информационного центра Снежана Родимова с презентацией лучших мест для семейного отдыха.

Также в рамках фестиваля состоялось награждение руководителей проектов, реализованных при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Отмечены Вячеслав Киселев (проекты «Пляж Акватория» и «Кемпинг Ривьера») и Юлия Тюрюшкина (маршруты «Сурский рубеж» и «Царство озера Инерка»).

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.