Власти готовят к переводу под застройку почти 170 гектаров под Светлогорском и Зеленоградском. Земельные массивы находятся рядом с посёлками Ольшанка и Сокольники. Там планируется реализовать крупные инвестиционные проекты.
Министерство градостроительной политики региона издало приказ о подготовке внесения изменений в правила землепользования Зеленоградского округа. Согласно документу, власти намерены перевести в «Зону жилого назначения в границах территорий комплексного развития территории в посёлке Ольшанка» (индекс Ж/КРТ-1) десять участков общей площадью 81,3 гектара, установить для неё регламенты, а также изменить границы населённого пункта.
На крупном земельном массиве располагается песчаный карьер Ольшанский. Он находится рядом со съездом с Приморского кольца на Светлогорск. По действующим правилам участки относятся к территориям под производственные объекты и сельхозугодьям. Согласно публичной кадастровой карте, они в частной собственности.
Территорию Ольшанского карьера планировала использовать под размещение городка-курорта компания «Авангардинвестпроект» — застройщик «Русской Европы» в Калининграде. Там предлагали возвести 108 многоквартирных зданий высотой до пяти этажей, 80 блок-секций, 192 индивидуальных дома. Они рассчитаны на десять тысяч человек. Кроме того, хотели построить школу, детсад, гостиницу, концертный зал и другую инфраструктуру.
Министерство также вносит изменения для 15 участков общей площадью 84,2 гектара в Сокольниках. В действующих правилах территории предназначены под сельхозугодья, садоводство и индивидуальное строительство. Их переводят в зону общественно-жилого назначения. Кроме того, меняют границы населённого пункта. Согласно публичной кадастровой карте, территории находятся в муниципальной, региональной и частной собственности.
Отдельный участок с кадастровым номером 39:05:010328:121 хотят вывести из зоны санаторно-курортного назначения в зону под деловые и общественные объекты. Территория площадью 2,9 гектара граничит с рекой Алейкой и находится близко к побережью Балтийского моря. На публичной кадастровой карте отмечено, что она в региональной собственности.
На территории в Сокольниках намерены строить туристический кластер «Акваполис» с аквапарком, гостиницами, санаториями и другими рекреационными объектами. Проект реализует группа «К8». Он также предполагал размещение многоквартирных домов и социальной инфраструктуры.