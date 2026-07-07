Власти готовят к переводу под застройку почти 170 гектаров под Светлогорском и Зеленоградском

Отдельный участок с кадастровым номером 39:05:010328:121 хотят вывести из зоны санаторно-курортного назначения в зону под деловые и общественные объекты. Территория площадью 2,9 гектара граничит с рекой Алейкой и находится близко к побережью Балтийского моря. На публичной кадастровой карте отмечено, что она в региональной собственности.