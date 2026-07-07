Аксайский район вложит 49,6 млн рублей в проект очистных сооружений

Власти Аксайского района Ростовской области направят почти 50 млн руб. на проектирование канализационных очистных сооружений в поселке Реконструктор — объекта, который в муниципалитете ждут не первый год. На портале государственных закупок появился тендер на разработку проектной документации и проведение изыскательских работ для первой очереди канализационных очистных сооружений в поселке Реконструктор Аксайского района. Финансирование работ составит 49,6 млн руб. из бюджетных средств, следует из данных госзакупки.