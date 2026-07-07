Что запрещено в день Петра и Февронии, 8 июля 2026 года

Современный праздник берёт свои корни из древней истории любви, которая считается на Руси образцом супружеской верности и духовной чистоты. По преданию, князь Петр страдал от тяжёлой, неизлечимой болезни. В сонном видении ему открылось, что исцелить его может простая крестьянская девушка Феврония, наделённая даром целительства. Петр нашёл её в рязанской деревне Ласково. Феврония поставила условие: она вылечит князя, если тот возьмёт её в жёны. Петр согласился, но после исцеления, побоявшись неравного брака, не сдержал слова. Болезнь вернулась с новой силой, и лишь во второй раз, окончательно исцелившись, он выполнил обещание. Между супругами зародилась глубокая любовь.