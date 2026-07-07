Две нижегородские команды стали призёрами первенства России по гребле среди юниоров

С 2 по 6 июля на Гребном канале в Нижнем Новгороде прошло первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из разных регионов страны. Спортсмены соревновались на дистанции 1 500 метров в одиночках, двойках, четверках и восьмерках.