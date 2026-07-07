Две нижегородские команды стали призёрами первенства России по гребле среди юниоров

С 2 по 6 июля на Гребном канале в Нижнем Новгороде прошло первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из разных регионов страны. Спортсмены соревновались на дистанции 1 500 метров в одиночках, двойках, четверках и восьмерках.
Две нижегородские команды вошли в число призёров. Серебряные медали в женском зачёте завоевали Елизавета Солобаева, Евгения Бурханова, Варвара Березина и Анастасия Смирнова в дисциплине «четверка без рулевого». Бронзовыми призёрами в дисциплине «четверка парная» среди юношей стали Михаил Горячев, Артём Коротков, Тимофей Муренький и Святослав Залюбин.
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что нынешний год отмечен 100‑летием гребного спорта и 50‑летием Гребного канала, и поздравил нижегородские команды с достойным результатом. Победители и призёры получили медали и дипломы Министерства спорта России. Организаторами выступили Минспорт России и Федерация гребного спорта при поддержке регионального министерства спорта и федерации.
Ранее сообщалось, что нижегородец выиграл бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.