В ярмарке трудоустройства Ивановской области поучаствовали 3,6 тыс. человек

Более 500 человек получили предложения о работе в ходе федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Ивановской области. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Кадры», сообщили в региональном комитете по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
Всего участниками мероприятия стали 3,6 тыс. жителей. 175 ведущих работодателей региона представили соискателям более 4 тыс. вакансий.
Мероприятие объединило тех, кто только начинает трудовой путь, хочет сменить профессию или развиваться в новой сфере. Соискатели смогли пройти собеседования, узнать об условиях труда и оставить резюме. Центры занятости рассказали о программах переобучения и повышения квалификации, а представители вузов и колледжей провели для старшеклассников мастер-классы и познакомили с образовательными программами. Для младших школьников организовали интерактивные площадки Фестиваля профессий. В этом году его участниками стали более 1,4 тыс. ребят.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.