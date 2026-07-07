В ярмарке трудоустройства Ивановской области поучаствовали 3,6 тыс. человек

Мероприятие объединило тех, кто только начинает трудовой путь, хочет сменить профессию или развиваться в новой сфере. Соискатели смогли пройти собеседования, узнать об условиях труда и оставить резюме. Центры занятости рассказали о программах переобучения и повышения квалификации, а представители вузов и колледжей провели для старшеклассников мастер-классы и познакомили с образовательными программами. Для младших школьников организовали интерактивные площадки Фестиваля профессий. В этом году его участниками стали более 1,4 тыс. ребят.